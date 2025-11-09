АвтоВАЗ с 21 октября ограничил продажу автомобилей Lada Largus в дилерской сети и проверяет информацию о проблемах с вращением руля. Ограничение будет действовать до завершения полного анализа данных. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Росстандарт.

Ведомство направило запрос АвтоВАЗу с просьбой предоставить сведения о возможных нарушениях требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в отношении модели Lada Largus.

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт обращение с просьбой проверить автомобили Lada Vesta второго поколения после сообщений о риске блокировки руля на ходу. В ответ автопроизводитель объявил сервисную кампанию, направленную на проверку и устранение возможных неисправностей.

АвтоВАЗ сообщил Росстандарту, какие шаги предпринимаются для снижения рисков, связанных с затруднением вращения руля.

«Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», — заявили в Росстандарте.

Специалисты АвтоВАЗа совместно с поставщиками системы гидроусилителя продолжают выяснять причины возможных отклонений. При этом все гарантийные ремонты, проведенные по обращениям клиентов, признаны эффективными — повторных обращений от владельцев автомобилей не поступало, добавили в Росстандарте.

В октябре во Владимирской области произошла авария, причиной которой, по утверждению женщины-водителя, стала блокировка рулевого управления. Машина в результате ДТП вылетела на обочину и несколько раз перевернулась, а женщина получила тяжелые травмы позвоночника.

Версию неисправности поддерживает автоюрист Алексей Шумский. По его словам, об этом говорят фотографии с места происшествия и анализ следов шин.

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила, что имеющиеся фотографии с места происшествия не позволяют сделать даже предположительных выводов о причинах аварии. В компании заверили, что заинтересованы в полном и всестороннем расследовании инцидента, но «собеседник в принципе отказался подтвердить свою личность и продолжить диалог».

Телеграм-канал Mash писал о массовых жалобах владельцев Lada Largus 2025 года выпуска на проблемы с рулевым управлением при наступлении холодов. Руль «сильно закусывает/затягивает/подтупливает», говорилось в сообщении. В АвтоВАЗе каналу тогда сообщили, что статистика гарантийных обращений по вопросам, связанным с рулевым управлением Largus, «носит единичный характер».