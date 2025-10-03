В сентябре 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей продолжил демонстрировать спад: за первый осенний месяц в стране было реализовано 122 659 машин, что на 18,7% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты.

Лидером продаж остается LADA, чья доля составила 21,5% от общего объема (или 26 375 автомобилей). Годом ранее этот показатель превышал 23%.

Среди иностранных производителей наиболее успешным оказался китайский Haval, продавший 16 666 единиц автомобилей. Третье место занял Geely (9 741), за ним следует белорусско-китайский бренд Belgee (8 346), а замыкает пятерку лидеров Chery (8 023).

В десятку самых продаваемых в России брендов также вошли Changan (5 865), Solaris (4 028), Toyota (3 308), OMODA (3 182) и Jetour (3 087).

«Автостат» отмечает, что Toyota, официально не поставляющая автомобили в Россию, второй месяц подряд удерживается в топ-10 за счет параллельного импорта.

Среди лидеров сентября семь брендов зафиксировали падение продаж, наиболее резкое — у Chery и Changan, чьи объемы сократились почти вдвое. В то же время рост показали Toyota (+48,8%), Solaris (+102%) и особенно Belgee (+128,2%).

По данным «Автостата», за первые девять месяцев 2025 года в России было продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне общего спада положительную динамику демонстрируют лишь четыре бренда: Toyota, Solaris, Belgee и Jetour. Наибольшие потери за январь—сентябрь понесли OMODA и Geely. Самой популярной иномаркой в стране остается кроссовер Haval Jolion — в сентябре его приобрели 6 154 человека.

Главред «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с «Коммерсантом» допустил, что в октябре продажи автомобилей по сравнению с сентябрем могут возрасти в пределах 10%. По его мнению, это может быть связано с предстоящими изменениями расчета утильсбора: «Автомобили стоят дорого, но люди понимают, что будет еще дороже».

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что в октябре показатель продаж может быть на уровне 130—140 тыс. машин.