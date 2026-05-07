Белый дом считает, что они близки к соглашению с Ираном по одностраничному меморандуму о взаимопонимании, который должен положить конец войне. Об этом со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников, сообщает Axios.

США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам меморандума в течение ближайших 48 часов. Источники Axios заявляют, что в этот момент стороны наиболее близки к соглашению с момента начала конфликта.

Президент США во время общения с репортерами в Овальном кабинете заявил, что в последние сутки у США состоялись «очень хорошие переговоры» с Ираном, и Вашингтон надеется на то, что сделка состоится, сообщает Reuters.

В частности, документ предполагает, что Иран введет мораторий на обогащение урана. США же должны в ответ снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских активов. Сделка также обязывает обе стороны снять любые ограничения на транзит судов через Ормузский пролив. Меморандум о взаимопонимании должен положить начало 30-дневным переговорам сторон. Источники сообщают, что местом переговоров могут стать Исламабад или Женева.

Официальные лица не раз выражали оптимизм относительно будущего сделки на предыдущих раундах переговоров, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Некоторые американские чиновники скептически относятся к вероятности достижения соглашения с иранскими властями. Тем не менее два источника Axios из числа американских чиновников заявили, что Трамп отказался от недавно объявленной операции в Ормузском проливе из-за прогресса в переговорах. Однако если переговорный процесс провалится, американские войска готовы возобновить блокаду пролива и военные действия в регионе, заявил источник Axios.

Камнем преткновения стал пункт об отказе Ирана от обогащения урана. Два источника Axios заявили, что Иран согласится вывезти из страны высокообогащенный уран. Один источник сообщил, что сейчас обсуждается вариант передачи этого урана США.

Источники сообщают, что мораторий на обогащение урана может составить для Ирана не менее 12 лет. Другой источник склоняется к тому, что срок составит 15 лет. В ходе переговоров Иран был готов согласиться на пятилетний мораторий, а США требовали 20 лет. В меморандуме о взаимопонимании Иран обязуется никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием и не заниматься деятельностью, связанной с его созданием. По словам американского чиновника, стороны обсуждают пункт, согласно которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты и усилить режим инспекций, включая внезапные проверки со стороны ООН.