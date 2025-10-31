31 октября Пресненский суд Москвы приговорил предпринимателя и блогера Аяза Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн рублей. Основателя Like Центра признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он продавал образовательные программы, обещая слушателям быстрый рост дохода и гарантированный успех в бизнесе. Сам Шабутдинов признал вину.

Кто он вообще такой

Аяз Рифатович Шабутдинов родился в 1991 году в Ижевске, вырос в поселке Куеда Пермского края. Окончил Удмуртский государственный университет по направлению «государственное и муниципальное управление».

Бизнесом начал заниматься еще подростком: продавал игрушки и мелкие сувениры. После вуза увлекся франчайзингом. В начале карьеры он говорил: «Трудитесь каждый день, терпите проблемы — и вы придете к результату».

От Coffee Like до Like Центра

В 2013 году Шабутдинов открыл первый Like Hostel в Ижевске, а вскоре — кофейню Coffee Like. Формат «кофе с собой» быстро распространился по стране, и бренд стал одной из самых узнаваемых франшиз 2010-х годов.

Через два года он запустил Like Центр — образовательную платформу, где обучали открытию бизнеса, личной эффективности и работе с командой. Курсы стоили десятки тысяч рублей, а рекламные кампании собирали стадионы молодых предпринимателей.

Империя инфобизнеса

Шабутдинов активно строил личный бренд: выступал с мотивационными лекциями, вел блог о бизнесе и успехе, выпускал книги вроде «Бизнес как игра». Он позиционировал себя как человека, который мотивирует развиваться, и призывал подписчиков «искать возможности и действовать».

По его словам, проекты под брендом Like объединяли десятки тысяч учеников, а совокупный оборот группы превышал 7 млрд рублей.

Что ему вменяют

В 2023 году Следственный комитет возбудил против Шабутдинова уголовное дело. По версии обвинения, предприниматель и его команда продавали курсы, обещая участникам «реальные бизнес-результаты», но фактически не выполняли обязательства.

По данным прокуратуры, пострадавшими признаны 113 человек, а ущерб оценивается примерно в 57 млн рублей. Государственное обвинение запросило для Шабутдинова восемь лет лишения свободы и штраф в размере 15,5 млн рублей. Защита утверждает, что ущерб возмещен более чем 70 потерпевшим.

Что дальше

Сам Шабутдинов в суде заявил: «Возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ».

Приговор одному из самых известных инфобизнесменов России, возможно, изменит и будущее всего рынка онлайн-обучения.