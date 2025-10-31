Московский суд приговорил признанного виновным в мошенничестве Аяза Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн рублей, сообщает столичная прокуратура. Ее представитель просил для блогера на год больше лишения свободы.

В телеграм-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших — покупателей тренингов бизнес-коуча. В прокуратуре уточнили, что блогеру вменили 113 эпизодов значительного, крупного и особо крупного мошенничества в составе созданной им организованной группы.

«Шабутдинов координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись», — пояснили в прокуратуре.

В последнем слове на суде блогер принес извинения всем пострадавшим от его действий и полностью признал свою вину.

«Я выплатил компенсацию всем потерпевшим, которые были готовы ее принять. И также хочу сказать, что не хотел зла, и мои намерения помочь людям были искренними. Я верю в образование. Моя мама сама преподаватель, работала учителем в школе», — заявил Шабутдинов.

В прокуратуре напомнили, что блогер разрабатывал тренинги и применял для их продажи тактику «агрессивного маркетинга», создавая у клиентов ложное представление об эффективности своих курсов и вебинаров.

По данным ведомства, от действий созданной Шабутдиновым организованной группы пострадали 113 человек, заплативших за тренинги от 60 тысяч до 12 млн рублей. Общий ущерб по уголовному делу превысил 57 млн рублей.

Шабутдинова задержали в 2023 году, он полностью признал свою вину и заявил, что не имел «злых намерений», хотя и ориентировал клиентов «не на те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью».

«Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», — пояснял блогер.

Шабутдинов также выразил готовность работать над восстановлением доверия и принес извинения всем, кто пострадал от неоправданных ожиданий. В середине апреля стало известно, что бизнес-коуч полностью компенсировал ущерб 64 потерпевшим по данному уголовному делу.