На заседании в Пресненском суде Москвы 23 октября государственное обвинение потребовало приговорить бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Также прокурор ходатайствовала о назначении штрафа в размере 15 млн рублей.

Шабутдинов обвиняется в совершении 113 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер, имеющий 1,9 млн подписчиков в соцсетях, продавал курсы по созданию бизнеса стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей, создавая у покупателей «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса», однако в результате клиенты не получали обещанных результатов.

Шабутдинова задержали в 2023 году, незадолго до начала судебного процесса он полностью признал свою вину. По версии следствия, блогер действовал в составе организованной группы, координируя действия сообщников и распространяя заведомо ложную информацию о программах обучения.

Благодаря агрессивному маркетингу преступная группа получила 57 миллионов рублей от продажи курсов по развитию предпринимательских навыков, используя подконтрольные юридические лица. Шабутдинов заявил, что не имел «злых намерений», но признал, что ориентировал клиентов «не на те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью».

«Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», — пояснил блогер.

Вместе с тем он также выразил готовность работать над восстановлением доверия и принес извинения всем, кто пострадал от неоправданных ожиданий.

В середине апреля стало известно, что Шабутдинов полностью компенсировал ущерб 64 потерпевшим по данному уголовному делу.