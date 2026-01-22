Азербайджан по итогам 2025 года увеличил поставки ненефтегазовой продукции на российский рынок. Объем экспорта в этом сегменте составил $1,174 млрд, что на 1,1% превышает показатель 2024 года, сообщает Media.az.

Помимо России, рост экспорта был зафиксирован и по другим ключевым направлениям. Так, поставки ненефтегазовой продукции в Турцию увеличились на 10,15% — до $597,35 млн. Экспорт в Грузию вырос на 27,6% и достиг $347,9 млн.

Значительный рост показали и другие рынки. В Швейцарию Азербайджан экспортировал ненефтегазовые товары на сумму $347,8 млн, что на 57,8% больше, чем годом ранее. Поставки на Украину увеличились на 70,9% и составили $201 млн.

В целом по итогам отчетного года экспорт Азербайджана в ненефтегазовом секторе вырос на 8,5% и достиг $3,6 млрд.