Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратился с официальным протестом в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с музыкальным сопровождением, выбранным армянскими фигуристами для Олимпийских игр 2026 года в Италии, — композицией «Арцах».

Под нее выступают в короткой программе фигуристы, представляющие Армению, — пара Карина Акопова и Никита Рахманин. В Баку указали, что термин «Арцах», являющийся армянским названием Нагорного Карабаха, отражает «идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики» Еревана.

В заявлении азербайджанского НОК подчеркивается, что использование этого названия на спортивном мероприятии «явно носит политический и идеологический смысл», а значит, прямо противоречит фундаментальным олимпийским ценностям.

Автор музыкального произведения, композитор Ара Геворгян, подтвердил, что фигуристы официально запрашивали и получили у него разрешение на использование музыки. Комментируя протест азербайджанской стороны, он напомнил, что музыкальная тема «Арцах» уже трижды звучала на Играх — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году в Турине и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

«У меня есть композиции, которые называются “Ван”, “Арарат”, “Адана”… Я использую топонимы для названий своих произведений. Это право автора», — заявил Геворгян.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония их открытия состоялась накануне, впервые в истории Олимпиады она проводилась одновременно в четырех локациях.

Представляющие Армению фигуристы Акопова и Рахманин до лета 2025 года выступали за Россию, но сменили спортивное гражданство на фоне западных санкций. Номер, поставленный под композицию «Арцах», принес дуэту серебро квалификационного турнира в Пекине — и право выступать на Олимпиаде в Италии.