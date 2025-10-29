Азербайджан значительно изменил структуру поставок баранины. На фоне общего сокращения импорта по объему и стоимости страна начала активно закупать мясо у России. Об этом сообщает агентство Report.

Всего с января по август 2025 года Азербайджан импортировал 106,52 тонны баранины на сумму 373,4 тысячи долларов. Это на 35% меньше в денежном выражении и на 24% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным поставщиком остается Монголия: из нее было завезено 87,43 тонны баранины стоимостью 349,72 тысячи долларов, что на 38% меньше показателя прошлого года.

Наибольший рост пришелся на импорт из России. За тот же период Азербайджан закупил в России 18,92 тонны баранины на сумму 18,65 тысячи долларов — увеличение по сравнению с 2023 годом оказалось рекордным и стало самым заметным среди всех стран.

Небольшие объемы также поступили из Новой Зеландии и Австралии, однако их доля остается незначительной.

По данным за предыдущий год, почти весь импорт баранины в Азербайджан приходился на Монголию, что подчеркивает масштаб изменений в географии поставок в 2025 году.