В США предъявили обвинение 38-летнему гражданину Азербайджана, ранее проживавшему в районе залива Сан-Франциско, который, по версии следствия, организовал сложную схему хищения государственных средств в сфере здравоохранения. Сумма причиненного им ущерба превысила $90 млн, сообщил Минюст.

Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение в отношении Анара Рустамова. Как утверждается в материалах дела, нелегальный мигрант — гражданин Азербайджана — сыграл ключевую роль в преступной схеме с подачей тысяч ложных заявок на возмещение расходов по программе Medicare Advantage.

Речь шла о поставках медицинского оборудования, которые якобы требовались пациентам. Сам Рустамов, ранее проживавший в Саннивейле (Калифорния), в настоящее время находится в розыске. Ему инкриминируют 14 эпизодов, связанных с пособничеством в мошенничестве в сфере здравоохранения и отмывании денег.

Следствие полагает, что на протяжении девяти месяцев Рустамов направлял заявки на возмещение расходов через созданную им организацию Dublin Helping Hand. В них фигурировали запросы на оплату медицинских изделий — глюкометров для контроля уровня сахара в крови и ортопедических бандажей, — которые, как выяснилось, не поставлялись пациентам, не были им необходимы по медицинским показаниям и не назначались лечащими врачами. Более того, сами пациенты, чьи данные использовались в документах, не знали о заказах.

В случае вынесения обвинительного приговора по каждому из пунктов обвинения подсудимому грозит до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до $250 тысяч.

Прокурор США Крейг Мисакян, комментируя это дело, подчеркнул, что оно является наглядным примером той деятельности, которую администрация Трампа намеревалась пресекать, объявив «войну мошенничеству». Он предупредил потенциальных нарушителей о том, что любой желающий легко нажиться за счет подобных государственных программ должен знать — власти продолжат взаимодействовать с партнерами из правоохранительных органов для выявления, расследования и привлечения к ответственности таких аферистов.

Агент ФБР из Сан-Франциско Мэтт Кобо, участвующий в расследовании, назвал аферу с участием Рустамова «продуманной схемой, нацеленной на эксплуатацию критически важной программы медицинской помощи в личных целях». Он добавил, что они с коллегами продолжают разыскивать возможных соучастников азербайджанца.