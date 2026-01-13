Биологически активные добавки (БАДы) давно стали частью повседневной жизни: их рекламируют как способ укрепить иммунитет, повысить энергию и компенсировать дефициты. Однако вокруг них немало мифов. Где заканчивается реальная польза и начинается маркетинг?

Что такое БАДы на самом деле

БАДы — это концентрированные источники витаминов, минералов и других веществ, предназначенные для дополнения рациона, а не для лечения заболеваний. В большинстве стран они регулируются как продукты питания, а не как лекарства, что означает более мягкие требования к доказательствам эффективности.

Когда БАДы могут быть полезны

Подтвержденные дефициты

При дефиците витамина D, железа, витамина B12 или йода добавки действительно могут быть необходимы, но только по результатам анализов и рекомендации врача.

Повышенные потребности

Беременность, пожилой возраст, веганское питание, некоторые хронические заболевания могут требовать дополнительного поступления отдельных нутриентов.

Ограниченный рацион

При строгих диетах или пищевых ограничениях БАДы иногда помогают восполнить недостающие вещества, но не заменяют полноценное питание.

Потенциальный вред

Отсутствие доказанной эффективности

Для большинства БАДов нет убедительных данных о пользе для здоровых людей. Многие эффекты, заявленные в рекламе, не подтверждены клиническими исследованиями.

Риск передозировки

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K), железо и некоторые микроэлементы при избытке могут быть токсичны.

Взаимодействие с лекарствами

Некоторые добавки влияют на действие препаратов, например, антикоагулянтов, гормональных средств или антидепрессантов.

Качество и безопасность

Состав БАДов может не всегда соответствовать заявленному, особенно у малоизвестных производителей.

Как не попасться на маркетинг

Относитесь настороженно к обещаниям «лечит», «омолаживает», «укрепляет иммунитет за 7 дней».

Проверяйте, есть ли у добавки клинические исследования, а не только отзывы.

Помните: если средство «подходит всем», скорее всего, оно не нужно никому.

Консультируйтесь с врачом перед приемом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства.

БАДы — это не панацея и не обязательная часть здорового образа жизни. В отдельных случаях они действительно полезны, но их прием должен быть осознанным и обоснованным. Основой здоровья остаются питание, сон, физическая активность и медицинская помощь, а не баночка с красивой этикеткой.