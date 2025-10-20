Институт экономики переходного периода при Банке Финляндии (BOFIT) представил обновленный прогноз по России. Основной вывод: в условиях мобилизационной экономики, высокой процентной ставки и сохраняющихся санкций потенциал роста российской экономики практически исчерпан.

Темпы роста замедляются

После двух лет ускоренного роста, поддержанного бюджетными расходами и экспортной конъюнктурой, экономика России замедляется. По прогнозу BOFIT, ВВП вырастет на 1% в 2025 году, и этот показатель сохранится в последующие два года. Для сравнения: в 2023—2024 годах рост превышал 4%.

Эксперты отмечают, что ресурсы экономики используются почти на пределе, что ограничивает эффект от новых бюджетных вливаний. При этом ужесточение денежно-кредитной политики, необходимое для борьбы с инфляцией, оказывает давление на частный сектор.

Государственные расходы и бюджетные риски

Военные расходы остаются основным драйвером роста. Их доля в федеральном бюджете превышает 40%. Однако влияние этих трат на экономику снижается, особенно на фоне высокой ключевой ставки и стагнации в потреблении.

В то же время, финансирование дефицита бюджета осложняется. Изоляция от внешних рынков капитала делает заимствования внутри страны дороже. По мнению BOFIT, продолжение текущей бюджетной политики возможно, но потребует дальнейшего повышения налогов.

Стагнация потребления и инвестиций

Несмотря на рост номинальных доходов населения и рекордно низкую безработицу, рост потребления замедляется. Основные причины: снижение темпов роста заработных плат, ограничение программ льготного кредитования и высокие ставки по займам. Ожидается, что в 2025—2027 годах рост потребления составит около 1% в год.

Инвестиционная активность также снижается. Основные вложения последних лет были сосредоточены в секторах, связанных с импортозамещением и поддержкой ВПК. По мере исчерпания ресурсной базы и ограничения роста прибыли в неприоритетных отраслях, частные инвестиции теряют динамику.

Влияние санкций и роль Китая

BOFIT указывает, что санкционное давление остаётся ключевым фактором неопределенности. Потенциальное ужесточение ограничений может дополнительно снизить экспортные доходы, повысить цены на импорт и осложнить расчеты в международной торговле.

Одновременно усиливается зависимость России от Китая: доля китайских товаров в импорте достигла 50%, а в оборонной сфере Китай стал критически важным поставщиком. Это делает российскую экономику более уязвимой к внешнеполитическим изменениям в отношениях с Пекином.

Альтернативный сценарий: возможное перемирие

BOFIT рассмотрел гипотетический сценарий прекращения активных боевых действий в середине 2026 года. При частичном смягчении санкций возможен приток капитала, снижение ставок и облегчение бюджетного давления. Однако даже в этом случае ключевые элементы военной экономики и политической конфронтации сохранятся. Существенных изменений в экономической модели не произойдёт без структурных и политических реформ.

По оценке BOFIT, российская экономика входит в период структурного замедления. При сохранении текущей модели развития и внешнеполитической изоляции темпы роста останутся в пределах 1% в год, а доля России в мировой экономике будет снижаться.