Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя Пола Лукашевича к 20 годам лишения свободы по делу об отравлении военных. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого, суд запретил ему администрировать сайты на два года и назначил ограничение свободы на один год.

Лукашевич признан виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, склонении других лиц к аналогичным преступлениям и публичных призывах к экстремизму в интернете.

По данным следствия, в мае 2023 года Лукашевич установил связь с куратором из «Легиона “Свобода России”»*, заявив, что готов действовать в интересах этой организации.

8 июня 2023 года подсудимый, узнав, что «Легион “Свобода России”»* был официально признан террористической организацией, скачал в чат-боте организации анкету кандидата, распечатал ее, собственноручно заполнил, отсканировал и отправил куратору, отмечается в постановлении суда.

Куратор дал ему несколько заданий: отравить российских военных, завербовать граждан РФ для работы на «ЛСР»* и собрать разведданные об административных и военных объектах в Ставрополе.

«В середине мая 2023 года, 19 февраля, 11 и 13 апреля 2024 года Лукашевич, находясь при исполнении своей трудовой деятельности в качестве бармена в трех различных кофейнях Ставрополя, подлил неустановленный химический очиститель от накипи в приготовленные им кофейные напитки, которые передал клиентам кофеен: шестерым неустановленным лицам в военной форме одежды», — отмечается в постановлении.

Кроме того, фигурант дела с мая по июль 2023 года передал куратору координаты трех войсковых частей и пункта постоянной дислокации СОБР «Зверобой» УФСВНГ по Ставропольскому краю.

Также Лукашевич дважды — в 2023 и 2024 годах — пытался склонить двух своих знакомых к участию в деятельности «ЛСР»* для «борьбы против российской власти и оказания помощи в ее свержении».

«8 августа 2023 года в городе Александрове Владимирской области Лукашевич разместил в свободном доступе текстовый комментарий на украинском языке с призывом к лишению жизни с помощью оружия сотрудников ФСБ России», — сообщили в суде.

Лукашевича задержали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю, отмечает прокуратура.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена