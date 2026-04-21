Европе необходимо вновь начать закупки газа из России, чтобы избежать риска потенциального «энергетического локдауна». Соответствующее заявление сделал вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини в заключение митинга «Патриоты за Европу», который прошел в Милане, пишет ТАСС.

Представляющий партию «Лига» в правящей итальянской коалиции Сальвини скептически оценил действия председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на российском треке, которые, по его словам, ведут к новому локдауну.

Он также обратил внимание на слова президента Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Эмануэле Орси, который призвал «сменить того, кто управляет этой Европой».

Сальвини напомнил, что американская сторона приняла решение о приостановке санкций, которые блокировали торговлю и закупки нефти из России, до середины мая.

«Это сделала не небольшая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия. Если они принимают такие решения в Вашингтоне, это должно быть сделано и в Брюсселе. Вместо того, чтобы закрывать школы и заводы, давайте вернемся к закупке газа со всего мира, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией», — заявил вице-премьер Италии.

Он отдельно коснулся Пакта стабильности и роста, базового документа Евросоюза, который регулирует налоговую и бюджетную политику, а также устанавливает экономические нормы, которым должны соблюдать европейские страны, не превышая установленные рамки дефицита бюджета, и призвал приостановить действие этого соглашения.