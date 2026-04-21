Жильцы многоэтажки на севере Санкт-Петербурга вызвали альпиниста для спасения собаки породы самоед, которую хозяйка на трое суток бросила на балконе. Сама женщина не выходит ни с кем на связь, соседи описывают ее как жестокую, в том числе по отношению к собственному ребенку, передает 360.ru.

По словам одной из жительниц ЖК «Шуваловский», с которой пообщался сайт телеканала, она постоянно слышит «вой и плач» этой собаки, однако обращение в экстренные службы не дало результата.

Тогда соседи наняли альпиниста, который с крыши спустился к балкону, накормил и напоил животное и заложил балкон коробками, чтобы не палило солнце.

Еще одна собеседница канала рассказала, что сама однажды наблюдала, как хозяйка собаки пошла в магазин, когда шел снег с дождем, с ней был ребенок, который кричал, но мать его «оттаскала за воротник, чтобы заткнулся» и бросила на улице.

Как утверждает жительница, женщина вышла из магазина примерно через 10 минут, «как ни в чем не бывало». По мнению рассказчицы, ждавший ее ребенок был одет «кое-как», не по погоде.

После случая с брошенной собакой соседи собираются подать коллективную жалобу в правоохранительные органы, сообщает 360.ru.

Летом прошлого года в Петербурге спасли кота, который застрял в лазу между камнями облицовки набережной Фонтанки и просидел там семь дней. Тогда была развернута целая операция по вызволению, потому что кот оказался очень напуган и попытки его достать терпели неудачу. Спасатели решили назвать кота Орфеем — как героя античного мифа, который успел «побывать в загробном царстве».