Украина уже не владеет тем участком Донбасса, который она предложила на тайных переговорах назвать «Доннилэндом». Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что украинские переговорщики предлагали назвать часть Донбасса «Доннилэндом» — от слов «Донбасс» и «Дональд» — в расчете на поддержку американского президента. По данным издания, это было сказано отчасти в шутку.

«Войска наши прошли дальше — они в районе Днепропетровска, в районе Харькова. Из Донбасса мы их выжимаем, наступательный порыв довольно серьезный, мы все больше земель контролируем. Там, где они предлагали — эти земли уже подконтрольны нам. Раньше надо было предлагать. А Трамп что — он уже считает Канаду и Гренландию американскими», — сказал Колесник.

По информации собеседников NYT, речь идет о полосе территории примерно 80 на 65 км. Киев хотел так называемый «Доннилэнд» превратить в демилитаризованную или свободную экономическую зону, не подконтрольную ни одной из сторон, и подать это как личное достижение Трампа, отмечает газета.

Украинская сторона рассчитывала, что имя американского президента станет фактором сдерживания для России, утверждается в статье. Параллельно в переговорах звучал термин «модель Монако» — идея полуавтономного мини-государства со статусом офшорной экономической зоны по образцу города-государства на французском Средиземноморье.

В отличие от «Доннилэнда», который упоминался только в разговорах, «монакская модель» фигурировала в черновиках договоров. Один из украинских переговорщиков, по данным издания, даже создал флаг «Доннилэнда» — зелено-золотой — и гимн, сгенерированный с помощью ChatGPT. Видела ли их американская сторона, неизвестно.

Но стратегия Киева, как пишет NYT, не принесла результата. В конце февраля переговоры зашли в тупик: глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет только полный юридический контроль над Донбассом, а Зеленский назвал территориальные уступки «большой ошибкой». С тех пор стороны не сдвинулись с места по вопросу контроля над территорией, хотя переговоры по другим темам — в том числе по американским гарантиям безопасности для Украины — продолжаются.

Американские переговорщики — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер — в последнее время сосредоточены на войне с Ираном. Трамп на прошлой неделе лаконично прокомментировал ситуацию: «Украина продвигается. Хотел бы, чтобы они договорились. Посмотрим, что будет. Там кое-что происходит».