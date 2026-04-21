Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал Министерство просвещения оценить эффективность Всероссийских проверочных работ и упразднить их, если они не влияют на качество образования. Об этом он заявил в разговоре с Life.ru.

«Нам нужно в системе образования понять: школа для чего — для знаний или для постоянных проверок? Вроде бы есть и письма в Министерство просвещения, в Рособрнадзор, чтобы не учитывались результаты ВПР в итоговых, годовых оценках. Но по факту это учитывается», — сказал депутат.

Чернышов заявил, что министерство должно провести мониторинг и выяснить, влияют ли ВПР как инструмент на улучшение качества образования. «Если никакого влияния нет — нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались с учителями воспитательными вещами. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения», — подчеркнул он.

По словам вице-спикера, нынешние проверочные работы превратились в «ЕГЭ на минималках» и создают постоянный стресс для всех участников учебного процесса.

«Переживают учителя, что им вдруг чего-то не додадут, накажут, как-то плохо скажут. Переживают директора школ из-за того, что их школа станет школой с низкими образовательными результатами. И в итоге эти директора накручивают учителей, учителя накручивают детей, дети накручивают родителей. Вот из этого порочного круга нужно уходить», — объяснил парламентарий.

В качестве альтернативы Чернышов предложил вернуться к проверочным работам старого формата — простому срезу знаний после каникул, не влияющему на оценки.

«Вот пришел ты после больших каникул — ну посмотри, что там, какие знания у тебя остались. Если вы продолжите делать из школы такое место постоянной трясучки, постоянного стресса, поколение молодое не скажет вам спасибо», — заключил он.

С 1 сентября 2025 года в российских школах установили единую систему планирования по учебным предметам, в рамках которого предполагается нормирование контрольных и проверочных работ, включая ВПР, которые в соответствии с новым стандартом должны занимать не более 10% от общего объема занятий по программе.