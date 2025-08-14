Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об инциденте в саратовском парке «Территория детства», где полицейский пригрозил расстрелом противникам застройки. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Доклад поручено подготовить главе регионального управления СК Дмитрию Костину. Ведомство начало проверку, по результатам которой даст правовую оценку ситуации.

Жители Саратова больше полугода протестуют против строительства школы имени Героев СВО в парке «Территория детства» Ленинского района. Противники проекта просят не трогать одну из немногих зеленых зон этого района и предлагают другие места для застройки, в том числе заброшенную территорию бывшего завода. Они также опасаются, что вслед за школой в парке построят жилые дома. Активисты просили президента России Владимира Путина и главу СК Александра Бастрыкина вмешаться в происходящее.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что другие участки в городе не подходят для строительства школы, поскольку их нужно либо выкупать у частных собственников по высокой цене, либо изымать, для чего нет юридических оснований. При этом он пообещал, что парк благоустроят и расширят, а жилых домов на его территории и поблизости не будет.

В начале августа парк закрыли для установки системы автополива. Рабочие заварили все входы в парк, которые жители использовали для сквозного прохода до объектов инфраструктуры, и обнесли территорию забором. Затем там начали спиливать деревья.

5 августа полиция задержала около парка нескольких активистов, в том числе пожилую женщину, сообщал телеграм-канал «Говорит Саратов». 13 августа к парку приехал начальник отделения охраны общественного порядка саратовского УВД Геннадий Болтышев и попытался разогнать собрание местных жителей.

На реплику одной из протестующих, которая «предложила» расстрелять пришедших, Болтышев ответил: «Будет необходимость — я вас всех расстреляю. Если будут на то основания». В пресс-службе саратовской полиции подтвердили, что сотрудник имеет право применить огнестрельное оружие при посягательстве на свою жизнь.