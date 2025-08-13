Начальник отделения охраны общественного порядка УВД Саратова подполковник полиции Геннадий Болтышев пригрозил расстрелом жителям города, протестующим против застройки местного сквера «Территория детства» и вырубки деревьев. Видео диалога полицейского с активистами опубликовал телеграм-канал «Говорит Саратов».

13 августа местные жители заметили в парке спиленные деревья и потребовали у рабочих разрешительные документы. После этого на место прибыла полиция.

Болтышев потребовал от собравшихся покинуть территорию парка, пригрозив в противном случае применить силу и задержать активистов. Одна из женщин за кадром сказала: «Расстреляйте нас».

«Будет необходимость — я вас всех расстреляю. Если будут на то основания. Есть закон, на основании которого я могу применить физическую силу, в том числе огнестрельное оружие», — ответил подполковник.

В ГУ МВД по Саратовской области заявили «Осторожно Media», что «обратили внимание» на угрозу Болтышева и готовят заявление по этому поводу. Позже ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором предупредило жителей об ответственности за участие в несогласованных акциях.

В полиции сослались на федеральный закон, который позволяет правоохранителям применять физическую силу при отказе выполнить их требования, «если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей».

«Также сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», — заявили в саратовском главке.

В случае посягательства на свою жизнь, сопряженного с опасным для здоровья и жизни насилием, полицейский имеет право применить оружие, добавили в ведомстве.

В администрации Саратовской области «Осторожно Media» сообщили, что в курсе ситуации, но комментировать ее не стали.

Депутат Госдумы Евгений Попов, комментируя видео с Болтышевым, выразил надежду, что «этот саратовский стрелок уже не работает в МВД».

«Откуда у него только такие мысли в голове? Фиксация на расстрелах», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Почему протестуют жители Саратова

Конфликт вокруг сквера «Территория детства» в Ленинском районе Саратова тянется с начала года. В феврале стало известно, что в парке планируется построить школу имени Героев СВО на 1,1 тыс. мест. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что строительство новой школы «крайне необходимо», поскольку в этом районе самая сложная ситуация с переполненностью школ и обучением во вторую смену.

Бусаргин отметил, что «обошел “ногами” весь микрорайон», чтобы найти подходящее место для строительства, но других свободных участков нужной площади там нет. По словам губернатора, семь альтернативных вариантов размещения школы, предложенные инициативной группой жителей, по разным причинам не подходят. В некоторых случаях стоимость выкупа земли слишком велика, в других для изъятия участков нет юридических оснований, пояснил глава региона.

Среди мест, которые предлагали активисты под стройку, — гаражи за сквером, стадион у дома культуры имени Л. А. Руслановой, заброшенные территории бывшего завода «Карат» и автостоянки рядом с гимназией №75 либо территория самой гимназии.

В начале апреля члены организации «Дети войны» Ленинского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать парк «Территорию детства» охраняемым объектом культурного наследия. Противники стройки объясняют свое недовольство тем, что это единственная зеленая зона в районе. Они также опасаются, что вслед за школой в парке начнут строить жилые дома.

Жители Ленинского района также записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия чиновников и не допустить застройку части парка.

«Мы просим не заменять один социально значимый объект другим, не отбирать зеленую зону у будущих поколений. Мы не против школы, мы — за парк» — пояснили они.

Роман Бусаргин признал, что часть парка отведена под строительство многоквартирных домов по правилам землепользования и застройки. Однако, по его словам, «перед всеми профильными структурами поставлена задача внести необходимые изменения, чтобы юридически защитить зеленую зону». Он заверил, что строить новые дома там не будут.

«Деструктивные силы»

На конфликт вокруг строительства школы обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляющий Саратовскую область. Он заявил, что местные власти сами создали проблему с нехваткой площадей под социальную сферу, и призвал чиновников действовать самостоятельно.

«У меня возникает вопрос: а вы сами-то можете принять решение? Деньги выделены, где хотите — там и стройте. Если у вас нет никакого другого места, кроме этого, — тогда берите ответственность на себя, принимайте решение. Либо школе быть, либо не быть», — сказал Володин.

«А потом, здесь же ведь еще и другой вопрос. Задумайтесь: как ни точка роста ― то попытка дискредитации, как ни развитие ― попытка дискредитации. Ну, я-то к этому привык, но и вы немного выводы из этого делайте», — добавил он.

После этого Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале, что решение о строительстве школы принято.

«Добавлю, что никакого строительства новых жилых домов на территории сквера и вблизи не будет. Это принципиальная позиция региональной власти», — подчеркнул он.

Научно-методический совет при комитете культурного наследия Саратовской области в свою очередь пришел к выводу, что парк не обладает исторической, градостроительной и архитектурной ценностью.

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов заявил, что против строительства школы выступают «отдельные деструктивные силы», тогда как «и жители, и представители власти солидарны в том, что школа нужна».

Депутат облдумы Юлия Литневская на одном из заседаний заявила, что «жителей пытаются настроить против строительства школы, устраивают провокации в духе навальнистов и бандитских разборок 90-х». В комментарии RTVI она пояснила, что ее слова были адресованы тем, кто «убеждает жителей, что территория парка сократится».

Столкновения с полицией

В начале августа в парке начали прокладывать траншеи для системы автополива, в связи с чем территорию закрыли, заварив все ворота и калитки. Местные жители устроили около парка дежурства, чтобы не допустить несанкционированных работ, писал телеграм-канал «Говорит Саратов».

Одновременно с началом работ жители, выступающие за строительство школы, попросили главу СК проверить активистов, которые не поддерживают проект.

Авторы обращения утверждают, что протестами руководит «небольшая группа во главе с блогерами и активистами незарегистрированных организаций с сомнительной репутацией».

По их мнению, протестующими руководят «явно корыстные мотивы», а «в интернете есть информация, что часть из этих людей связана с застройщиками, сбежавшими за границу».

«Даже сейчас, когда в сквере наконец-то начали ставить автополив, они препятствуют этому, вопреки здравому смыслу, а жителей вводят в заблуждение, призывая к незаконным акциям. Это ли не экстремизм?» — говорится в обращении к Бастрыкину.

Сторонники строительства школы сослались на «звучавшую информацию» том, что территория сквера «может быть интересна бизнесу», поэтому его развитие и благоустройство «невыгодно лоббистам». По версии авторов обращения, если территория парка останется заброшенной, ее потом будет «легко освоить под застройку».

5 августа ситуация вокруг сквера обострилась. К единственному оставшемуся входу в парк прибыли полицейские. По данным портала 161.RU, трое местных жителей были задержаны. Телеграм-канал «Говорит Саратов» писал о задержании пожилой женщины за «оскорбление представителя власти». Позже ее отпустили, взяв отпечатки пальцев.