Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Колпикова, судьи Тверского областного суда. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно информации СКР, в 2022 году Колпиков через адвоката предложил родственникам двух обвиняемых по уголовному делу содействие в изменении квалификации преступления на менее тяжкую и в смягчении меры пресечения. По версии следствия, судья, не намереваясь выполнять обещания, получил за это 10 миллионов рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

На основании проведенной проверки председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Бастрыкин направил аналогичное представление в отношении Сергея Костулина, председателя Антрацитовского городского суда Луганской Народной Республики. Его подозревают в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей через посредника.

По данным ведомства, в октябре 2023 года Костулин, будучи осведомленным о расследовании уголовного дела, предложил знакомому выступить посредником для получения денежных средств от сестры обвиняемого. Взамен он обещал обеспечить назначение минимального наказания.

В июне 2024 года, согласно информации СКР, судья получил указанную сумму через посредника, действовавшего под контролем сотрудников ФСБ. Уголовное дело, о котором идет речь, находилось в его производстве с марта по август 2024 года, после чего было передано другому судье. В ноябре 2024 года его рассмотрение было приостановлено в связи с направлением подсудимого в зону специальной военной операции.

В соответствии с установленным законодательством порядком, возбуждение уголовного дела в отношении судьи также требует согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.