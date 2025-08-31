В Красногорском районе Московской области пятеро неизвестных в рыболовецких костюмах избили и ограбили бывшего министра труда, в прошлом сенатора и экс-депутата Госдумы Сергея Калашникова, пишет Baza. Сам он назвал информацию об ограблении шуткой.

Вечером 28 июля, как сообщает телеграм-канал, к Калашникову ворвались пять человек. Они были одеты в камуфляжные костюмы цвета хаки, на голове у них были черные балаклавы, а на ногах — берцы. Один из них, по словам экс-министра, был в белой маске из папье-маше. С собой у них были нож и пистолет.

«Пятеро нападавших проникли в дом Калашникова через балконную дверь. Грабители привязали экс-министра к стулу и начали избивать, требуя от него деньги», — говорится в посте.

Сам Калашников заявил, что злоумышленникам около 30—40 лет, а говорили они с акцентом, «характерным для уроженцев среднеазиатских республик».

По данным Baza, грабители забрали у него около 100 тыс. рублей и ценные предметы на 1 млн рублей, в том числе наградной пистолет Макарова, охотничье гладкоствольное ружье «Иж» и iPhone 11 Pro.

«Грабители также пытались взломать оружейный сейф, но сделать это им не удалось. Они оставили экс-депутата связанным в доме, а сами скрылись», — пишет телеграм-канал.

Калашников, по информации Baza, самостоятельно освободился, добрался до КПП поселка и вызвал полицию. Следователи рассматривают версию о возможной причастности мигрантов, работавших в этом районе.

Однако сам бывший министр труда в разговоре с Baza не подтвердил информацию об ограблении, назвав это шуткой. В СКР и МВД ситуацию не комментировали.

Сергей Калашников был сенатором от Брянской области с 2015 по 2020 год. В 1998—2000 годах он занимал пост министра труда и социального развития. В 1993—1999 и 2011—2015 годах Калашников был депутатом Госдумы.