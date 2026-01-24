Белгород вечером 24 января подвергся самому масштабному и продолжительному ракетному обстрелу за время СВО. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, атака велась предположительно с использованием американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, повреждены объекты энергетики, загорелась хозяйственная постройка. Также произошло возгорание в одном из дворов города. Дежурные бригады и оперативные службы работают на местах.

В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли.

Гладков уточнил, что по предварительным данным было выпущено три полных залпа, возможно, с применением ракет нового поколения.

По информации оперативного штаба, жертв и пострадавших в результате обстрела нет. В центре Белгорода наблюдаются перебои с электричеством, в некоторых районах пропал свет. Спасательные и аварийные службы работают на местах для ликвидации последствий.

Жители города в разговоре с изданием «Осторожно, новости» рассказали, что слышали около 50 взрывов. Также поступают сообщения о повреждении одного частного дома и автомобиля.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.