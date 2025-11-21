Генпрокуратура России завершила расследование в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой из Белгорода, которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Женщине вменяют попытку продажи партии кокаина весом почти девять тонн, сообщает ведомство.

Следствие пришло к выводу, что Зубарева действовала не в одиночку, а была участницей международной преступной группировки. Согласно установленной версии, в 2018 году она совместно с гражданином Испании занималась подбором и наймом экипажа для грузового судна ESER, которое ходило под флагом Панамы. Непосредственной обязанностью обвиняемой была координация маршрута и передвижения этого судна.

По версии следствия, план подозреваемой по делу заключался в том, что у берегов Венесуэлы на борт судна было тайно погружено почти девять тонн кокаина, после чего оно взяло курс на Марокко для последующей реализации наркотиков. Однако операция была прервана из-за непредвиденных обстоятельств: смерть одного из моряков вынудила капитана зайти для оказания помощи в порт государства Кабо-Верде.

В январе 2019 года в этом порту судно вместе с опасным грузом было задержано местными правоохранительными органами. По итогам судебного разбирательства, в 2020 году капитан и другие члены экипажа были осуждены за участие в незаконном обороте наркотиков.

На текущий момент уголовное дело в отношении Зубаревой с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд.

Санкции инкриминируемой ей статьи УК предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В декабре 2024 года мера пресечения для женщины была изменена на заключение под стражу, и она была помещена в СИЗО. В отношении других фигурантов, в частности иностранных граждан, расследование продолжается.

Как пишет Bel.ru, установлено, что Зубарева являлась предпринимателем в Белгородской области. Она владела и управляла предприятием ООО «НАНТОН», специализирующимся на торговле рыбой и морепродуктами. Кроме того, она занимала должность генерального директора и была совладелицей другой компании — ООО «СНАД».

Позиция капитана задержанного судна Сергея Котловского заслуживает отдельного внимания, отмечает Bel.ru. Мужчина и ранее, и сейчас настаивает на том, что ни он, ни члены его команды не были осведомлены об истинной цели рейса.

По его словам, при выходе из Карибского моря судно было перехвачено вооруженными людьми на скоростных катерах, которые силой загрузили в грузовой отсек мешки с наркотическим веществом. Планировалось, что позже этот груз будет расфасован на небольшие партии для последующего распространения на территории Европы.