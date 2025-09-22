Областной суд Белгорода, а также районные и мировые городские суды перенесли заседания, запланированные на понедельник, 22 сентября, после атаки беспилотников. Об этом сообщается на сайте Белгородского облсуда.

«В связи со сложной оперативной обстановкой в г. Белгороде рассмотрение дел в Белгородском областном суде, назначенных на 22 сентября 2025 года, переносится. О дате и времени будет сообщено дополнительно», — говорится в тексте официального сообщения.

Изменения в режиме работы также коснулись Белгородского, Октябрьского и Свердловского райсудов, а также мировых судов Западного и Восточного округов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о детонации украинского беспилотника у здания городской администрации. В результате атаки пострадали два человека — женщина с осколочным ранением голени и мужчина с поверхностной раной лица были доставлены в больницу.

Помимо этого, две женщины получили баротравмы при падении обломков от сбитых в ходе атаки БПЛА. Одна из них была госпитализирована с осколочными ранениями ноги и головы, вторая будет проходить лечение амбулаторно, сообщил глава региона.

В результате нападения дронов также были нанесены повреждения остеклению и фасаду администрации Белгорода, соседней коммерческой постройке, социальному объекту, кровле административного здания и собору Смоленской иконы Божией Матери. В 15 квартирах были выбиты окна, осколки посекли 16 автомобилей.