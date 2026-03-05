Пресс-служба администрации США продемонстрировала видео атаки на иранские объекты, стилизованное под компьютерную игру, предварив его кадрами из шутера Call of Duty: Modern Warfare III. Соответствующее видео было опубликовано в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X (ранее — Twitter).

Опубликованный американскими властями ролик начинается со сцены от первого лица, где главный герой вбивает координаты целей для нападения в планшет. Вслед за этим зрителям демонстрируют видео реальных ударов по грузовикам, самолетам и кораблям, стилизованное под геймплей игры.

В частности, в момент взрыва того или иного объекта на экране появляется характерный интерфейс и визуальное оформление с начисленными за попадание в цель очками («+100»).

Белый дом снабдил публикацию подписью «Courtesy of the Red, White and Blue» («Любезно предоставлено Красными, Белыми и Синими»), которая представляет собой название песни американского кантри-певца Тоби Кита, также известной как «The Angry American» («Злой американец»), написанной после террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.

Видеоролик взывал споры среди пользователей соцсетей. Часть комментаторов сочли публикацию способом коммуникации с геймерами и пользователями соцсетей, призванным привлечь их внимание к текущей политической повестке.

Другая часть общественности выступила с резкой критикой представленного монтажа, упрекнув его создателей в выборе неуместного для освещения боевых действий формата и нарушении этических норм публичной дискуссии.

В 2023 году сообщалось, что российские ритейлеры не будут продавать Call of Duty: Modern Warfare III после публикации тизера игры, где главным отрицательным героем стал персонаж по имени Владимир Макаров. В последней сцене видеоролика демонстрировалась концовка предыдущей игры этой серии, где террористы получали сообщение с текстом «No Russian» во время попытки захвата российского коммерческого самолета. По словам российских продавцов, подобный сюжет мог быть воспринят как призыв к насилию в отношении россиян и противоречить российскому законодательству.