В Санкт-Петербурге запретили продажу бензина и других нефтепродуктов несовершеннолетним на всех городских АЗС. Такое решение оперштаба города подписал его глава Александр Беглов.

Ограничение вступит в силу 9 марта и будет действовать до 31 декабря 2026 года. «Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях», — говорится в пресс-релизе Смольного.

Поводом послужили февральские поджоги. Так, 12 февраля несовершеннолетний попытался поджечь две АЗС «Татнефть» на Обводном канале и Московском проспекте в Петербурге, возбуждено дело о теракте. В тот же день 13-летний подросток поджег АЗС в подмосковной Электростали, а 23 февраля 15-летняя петербурженка пыталась устроить пожар на заправке на улице Савушкина. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших.

За последнее время подобные запреты ввели Волгоградская область и Татарстан, а с 1 марта 2026 года такая мера вступит в силу в Приморском крае, Вологодской области, Ярославской области и других. Аналогичные инициативы были одобрены в Кузбассе, Костромской и Ростовской областях.

Причин у такого решения российских властей несколько: угроза терроризма и деструктивного влияния на подростков, рост числа ДТП с участием несовершеннолетних на мопедах и питбайках, а также токсикомания.

Большинство региональных законов предусматривают исключение: подростки от 16 лет с водительским удостоверением могут купить топливо для своего транспортного средства. Штрафы для нарушителей варьируются в зависимости от региона: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. В Ярославской области при повторном нарушении суммы удваиваются.

Критики законов указывают на возможные побочные эффекты: часть подростков может перейти к незаконным способам добычи топлива — например, к сливу из баков.