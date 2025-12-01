Открытие судоходства по Северному морскому пути может кардинально изменить глобальные логистические маршруты и перераспределить торговые потоки между Азией и Европой. Как утверждает немецкое издание Berliner Zeitung, Россия и Китай активно развивают арктическую трассу, которая сокращает путь примерно на 40% по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. По данным издания, Европа при этом рискует упустить стратегические возможности в этом регионе, оставаясь скорее наблюдателем.

История показывает: открытие новых торговых маршрутов часто меняло глобальный баланс сил. Berliner Zeitung напоминает, что открытие Америки, а также строительство Суэцкого и Панамского каналов способствовало перераспределению экономической и геополитической мощи. Сегодня, по сведениям издания, Китай, заинтересованный в диверсификации своих торговых маршрутов, активно инвестирует в арктическую инфраструктуру, а Россия обеспечивает стратегический контроль над Северным морским путем.

Северный морской путь вдоль российского побережья открывает возможности для ускорения контейнерных перевозок и сокращения затрат на топливо. В то же время, как пишет Berliner Zeitung, массовое использование маршрута ограничено из-за необходимости ледокольного сопровождения, высокой стоимости судов ледового класса и сравнительно слабой портовой инфраструктуры. По оптимистичным оценкам издания, полноценная эксплуатация крупнотоннажными контейнеровозами возможна примерно с 2035 года.

В публикации также подчеркивается, что для Европы северная трасса пока практически недоступна, так как проходит по российским территориальным водам, что создает стратегическую зависимость. Berliner Zeitung отмечает, что в Арктике формируется новая зона глобального соперничества: Россия и Китай продвигают свои интересы, США оценивают ситуацию с геостратегической позиции, а Европа пока ограничена ролью наблюдателя.