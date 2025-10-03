Власти Пермского края утром 3 октября сообщили о ночной атаке БПЛА на город Березники. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что поврежден двухквартирный жилой дом, погибших и пострадавших нет.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что на предприятии «Азот» (крупнейший производитель азотных удобрений в России) произошла кратковременная остановка технологического цикла, однако в настоящее время производство работает в штатном режиме. Махонин заверил, что угрозы экологической безопасности и жизни жителей отсутствуют.

Филиал «Азот» компании «Уралхим» — это единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Продукция предприятия используется в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.

По словам главы региона, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы, развернут оперативный штаб.

«Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее о происшествии на химическом предприятии сообщил глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко, который также заявлял, что жертв и пострадавших нет, экологическая угроза отсутствует. Жители города ранее сообщали в социальных сетях о громких звуках в промышленной зоне.

«Где что взрывается? Два сильных хлопка в районе «Азота»», — писали пользователи «ВКонтакте» в сообществе «Типичные Березники».

Это уже второй случай атаки беспилотников в Пермском крае за последнее время. Первый инцидент произошел 13 сентября на одном из промышленных предприятий Губахи, тогда также обошлось без жертв.