Силы ПВО Минобороны уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 14 марта.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы города.

Один из беспилотников сбит над подмосковным округом Истра, сообщила его глава Татьяна Витушева. Она добавила, что работа ПВО продолжается. До этого Витушева сообщила, что в Подмосковье объявлена беспилотная опасность.

В настоящий момент отражается атака дронов, летящих в сторону Дубны, возможна работа ПВО, сообщил глава одноименного округа Максим Тихомиров. Он призвал жителей сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и без необходимости не выходить на улицу.

На фоне атаки БПЛА Росавиация не сообщала о введении ограничений в столичных аэропортах.

По данным Минобороны России, с вечера 13 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 124 беспилотника над российскими регионами, в том числе 36 БПЛА — над Брянской областью, 31 — над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем.

На Кубани в ночь на 14 марта дроны атаковали порт «Кавказ», в результате пострадали три человека, их госпитализировали, сообщил оперштаб региона. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) — загорелись технические установки, пострадавших нет. Утром оперштаб сообщил, что возгорание ликвидировали.