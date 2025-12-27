Силы ПВО Минобороны уничтожили 26 беспилотников на подлете к Москве. Об этом вечером 27 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Первое сообщение об атаке БПЛА было опубликовано в телеграм-канале главы города в 16:53 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в постах Собянина.

О звуках, похожих на взрывы, жители Одинцовского городского округа Подмосковья стали писать в соцсетях примерно в 16:35 по мск, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Позже о звуках взрывов также рассказали жители Серпухова, Подольска и Раменского.

Один из летевших на Москву БПЛА был перехвачен над подмосковной Истрой, сообщила глава одноименного городского муниципального округа Татьяна Витушева.

«В настоящий момент работа систем ПВО продолжается», — говорится в посте.

На фоне атаки беспилотников Росавиация ввела ограничения в двух столичных аэропортах: во Внуково прием и выпуск воздушных судов ограничен полностью, Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В пресс-службе Шереметьево предупредили о более длительном ожидании при обслуживании рейсов. В связи с действием сигнала «ковер» возможны корректировки в расписании полетов. Ситуация в пассажирских терминалах Шереметьево спокойная, говорится в сообщении.