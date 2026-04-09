Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью военному блогеру Юрию Подоляке раскритиковал «Разговоры о важном» в школах, отметив, что там слишком мало говорят о деторождении. Также он заявил, что современная молодежь «абсолютно беспомощная» и «не может унитаз починить».

По мнению Никитина, «Разговоры о важном» могли бы стать полезным инструментом для работы с молодежью, однако на деле формат не работает так, как должен.

«Великолепный совершенно проект, но то, как он реализуется… К сожалению, тот разговор, который заставит задуматься, который будет искренним и правильным, не всегда он складывается. Ну темы как будто с потолка берутся. Слушайте, ну можно же взять идеологию — что нам важно сегодня обсуждать. И тема демографии должна занимать, я думаю, 40-50% времени, или хотя бы треть. Естественно, этого не происходит», — сказал губернатор.

Отдельно Никитин раскритиковал молодежь, которая выросла в городских квартирах. Глава региона уверен, что современные молодые люди сильно отличаются от его сверстников.

«Я смотрю на молодежь, которая живет в квартирах, по сравнению с нашим поколением — абсолютно беспомощные, унитаз не могут починить, ничего не могут сделать», — отметил он.

В этом же контексте губернатор упомянул планы по развитию малоэтажного строительства: по его наблюдениям, в своем доме нижегородцы рожают больше детей вне зависимости от его размера.

Главной темой разговора стала региональная программа поддержки семей «Основа», которая заработала с 1 июля 2025 года. Раньше при рождении первого ребенка полагался только федеральный маткапитал, а региональные выплаты начинались лишь с третьего — 100 тыс. рублей единовременно.

Теперь деньги можно получать ежемесячно как «зарплату родителя» или целевыми выплатами. По словам Никитина, три четверти семей выбирают первый вариант. Всего на региональные выплаты в течение трех лет из бюджета потребуется 40 млрд рублей.

Никитин также затронул тему абортов, назвав ситуацию серьезной и требующей в том числе изменения моральных приоритетов. Губернатор привел в пример следующий случай: 42-летней женщине с долгожданной беременностью врач с порога предложил прерывание.

«Ей чуть ли не с порога говорят: “Ну чего, аборт будешь делать?”» — заявил глава Нижегородской области, добавив, что не позволит делать бизнес на прерывании беременности.

Как пишет «НН.ru», в регионе остались три частные клиники, проводящие аборты, — с ними достигнута договоренность об обязательном направлении пациенток к психологам.

Никитин уточнил, что в структуре регионального минздрава появится замминистра по родовспоможению и репродукции, а к работе с женщинами, рассматривающими аборт, планируется привлекать церковных матушек.

Губернатор также остановился на проблеме вейпов: по его словам, электронные сигареты курят не только взрослые, но и дети, из-за чего 14-летние школьники попадают в больницу с обструкцией легких.

«О каком репродуктивном здоровье можно говорить в такой ситуации?» — задался вопросом Никитин.