В Беларуси в начале года прошла комплексная проверка Вооруженных сил на случай вооруженного столкновения. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

«Меня интересовало, как будут действовать наши Вооруженные силы, и прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война — что будем делать?» — сказал он.

Лукашенко отметил, что оснащение войск современным вооружением играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны, и заявил о необходимости иметь оружие, которым личный состав умеет пользоваться.

Он также напомнил, что при укреплении безопасности государства необходимо учитывать его особенности как возможного театра военных действий.

«Это не пустыня, даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно», — пояснил Лукашенко.

При этом, по словам главы республики, победа в конфликте невозможна без «фундаментального» оружия, которым располагают силы обороны, а обученные солдаты и офицеры играют ключевую роль в наземных боях.

«Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами… И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда», — добавил он.

Новые средства связи, по словам Лукашенко, также являются «важнейшим компонентом» современного боя, который «определяет многое, а порой все».

Президент Беларуси сообщил, что к текущему моменту правительство страны подготовило проект госпрограммы вооружения на 2026—2030 годы, а также проект гособоронзаказа на этот год.