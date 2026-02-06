В ночь на 6 февраля украинские военные совершили атаку на Белгород, объекты энергетики получили серьезные повреждения. В результате в городе начались перебои с подачей электричества, тепла и воды.

Что известно об атаке на Белгород

Ракетная опасность объявлялась в 23:51 мск 5 февраля в Белгороде, а также Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Она была отменена спустя примерно 15 минут, в 0:05 мск 6 февраля.

По данным телеграм-канала Shot, атака на Белгород велась из реактивных систем залпового огня HIMARS. Как пишет канал, местные жители слышали не менее пяти-шести громких взрывов и видели яркие вспышки в небе.

В 9:37 мск 6 февраля в Белгороде и Белгородском округе была объявлена опасность БПЛА. Она действовала около получаса.

Последствия атаки

В результате атаки объекты энергетической инфраструктуры получили «серьезные повреждения», рассказал Гладков.

«Недобрый вечер, к сожалению, дорогие друзья. Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, речь идет о большом объеме повреждений энергоинфраструктуры в Белгороде, Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах. Аварийные бригады «находятся на своих местах, все занимаются своим делом», заверил глава региона.

«Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — отметил губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. По его словам, в некоторых частях города фиксируются сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды, бригады энергетиков проводят ремонтные работы.

По состоянию на утро 6 февраля оперативным службам не удалось восстановить подачу электроэнергии в Белгороде в полном объеме, сообщил Гладков.

В то же время Демидов рассказал, что после атаки «остаются жители, у которых пока нет света». По словам чиновника, работы по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения продолжаются, была задействована резервная генерация для подключения многоквартирных домов, соцобъектов и объектов водоканала.

После ночной атаки в Белгороде временно ограничена работа лифтов, заявили в мэрии города. С утра 6 февраля зафиксировано уже 113 случаев застревания в них, аварийные бригады извлекают людей.

«Чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить поломку оборудования, лифтовые организации вынуждены временно приостановить работу лифтов в ряде многоквартирных домов. Просим отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в сообщении мэрии.

Пункты временного размещения и пункты временного обогрева разворачивать пока не планируется, школы и детские сады работают в «обычном, обязательном формате», уточнил Гладков. Больницы и поликлиники также функционируют в штатном режиме, указал Демидов. В некоторых частях города не работают светофоры, на 15 перекрестках работают регулировщики, добавил мэр Белгорода.

Жители микрорайонов, в которых все еще нет света, могут зарядить телефоны в домах культуры, библиотеках и других муниципальных объектах, сообщил Гладков.