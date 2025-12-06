В Новосибирске в сильный мороз произошла серьезная коммунальная авария, оставившая без отопления жителей более пятидесяти многоквартирных домов. Инцидент случился в Заельцовском районе на улицах Кропоткина, Рельсовой и Линейной, где из-за повреждения трубопровода было прекращено теплоснабжение.

На момент аварии ночью температура в городе опускалась до отметки в минус двадцать градусов. По словам местных властей, работы по устранению последствий планируется завершить только к утру воскресенья, седьмого декабря, а значит, горожанам придется провести всю субботу в неотапливаемых квартирах.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска оперативно отреагировала на чрезвычайную ситуацию. Представители надзорного ведомства заявили, что координируют действия аварийных служб для максимально быстрого восстановления подачи тепла.

Параллельно прокуратура инициировала служебную проверку, в ходе которой будут оценены действия энергетиков и управляющих компаний на предмет добросовестного исполнения обязанностей по обеспечению бесперебойной работы коммунальных систем.

Эта авария вновь высветила системную проблему Новосибирска — критическую степень износа городских теплосетей. Практически каждую зиму город оказывается на грани масштабной коммунальной катастрофы.

По оценкам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и отчетам СГК, являющейся основным поставщиком тепла в столице региона, степень износа тепловых сетей Новосибирска достигает критической отметки.

Официально признано, что более 60-70% трубопроводов требуют срочной замены, так как их фактический срок службы давно превысил все допустимые нормы. Общая протяженность теплотрасс в Новосибирске составляет порядка 3 тысяч километров. Значительная их часть проложена еще в середине прошлого века. Материалы, использовавшиеся тогда (стальные трубы без современной антикоррозийной защиты), рассчитаны на 25-30 лет службы, но эксплуатируются по 50-60 лет и более.

Это приводит к лавинообразному росту количества порывов: по информации регионального управления МЧС, ежегодно в отопительный сезон фиксируются сотни аварий разного масштаба. Главным фактором риска стал так называемый скрытый износ — коррозия внутренних стенок труб, которую невозможно вовремя обнаружить без масштабной диагностики.

Аналитики отраслевого союза «Российское теплоснабжение» указывают на хронический дефицит инвестиций в обновление фондов в постсоветский период. Долгое время тарифы на тепло поддерживались на социально низком уровне, что не позволяло генерирующим и сетевым компаниям аккумулировать достаточные средства для полноценной модернизации.

Ситуацию усугубляет суровый сибирский климат. Глубокое промерзание грунта и значительные перепады температур создают экстремальные нагрузки на подземные коммуникации, ускоряя процессы коррозии и деформации. Кроме того, как подчеркивают специалисты Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, негативную роль играет высокая степень урбанизации и плотная застройка исторического центра, из-за которой плановая замена магистралей становится технически сложной и крайне дорогой операцией, требующей согласований и перекладки других инженерных сетей.

В рамках федеральной программы «Чистая вода» и региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры выделяются средства на замену наиболее аварийных участков. Однако, как признают сами энергетики, при нынешних темпах работ на полное обновление системы уйдут десятилетия, а ситуация требует безотлагательных мер.

Для ускорения процесса предлагается внедрение новых технологий, таких как прокладка труб в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке (трубы ППУ), которые имеют срок службы до 50 лет и значительно менее подвержены коррозии. Также обсуждается вопрос привлечения крупных частных инвестиций через механизмы государственно-частного партнерства.