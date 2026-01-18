Еврейская семья, которая бежала из Ирака несколько поколений назад, подала в суд на Францию с требованием выплатить 22 млн долларов за десятилетия неуплаченной аренды особняка в Багдаде, который используется как французское посольство. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как пишет издание, братья Эзра и Хедури Лави начали строительство своего роскошного дома на берегу Тигра еще в 1935 году. В конце 1940-х годов семья покинула Ирак на фоне растущего в стране антисемитизма после появления государства Израиль.

NYT уточняет, что семья Лави была среди 130 тыс. евреев, покинувших Ирак в 1940-50-х годах. Всего из арабских и мусульманских стран после основания Израиля в этот период бежало около 900 тыс. евреев, утверждает издание.

В 1964 году представитель семьи Лави заключил договор аренды с Францией, и в 1965 году правительство открыло там посольство. Семья рассчитывала, что влиятельный арендатор защитит дом от возможных угроз со стороны иракских властей.

«Чтобы спасти дом, мой отец сдал его французам, — рассказал 86-летний Майер Лави, сын Эзры и один из последних выживших членов семьи, живших в этом доме. — Отец был расстроен. Это его дом. Он построил его с нуля, а его отняли».

«На протяжении шести неспокойных десятилетий, в период взлета и падения Саддама Хусейна и двух вторжений под руководством США, Франция продолжала использовать этот дом в качестве своего официального представительства в Багдаде», — отмечается в статье.

Французские власти объясняют свою позицию тем, что после изгнания евреев из Ирака их собственность перешла властям страны и Париж, начиная с 1969 года, платит арендную плату иракскому правительству. Также французская сторона потребовала от Лави предоставить дополнительные доказательства своей правоты.

Согласно позиции Парижа, ущерб, заявленный владельцами дома, напрямую связан с решением иракских властей.

При этом представители Лави утверждают, что Франция платила хозяевам особняка по первоначальному договору до 1974 года, а затем диалог и перевод средств прекратились, пишет NYT. В 2021 году французские чиновники снова связались с семьей владельцев особняка, но переговоры зашли в тупик.

По данным издания, Франция предложила Лави попытаться восстановить иракское гражданство для потенциального возврата прав собственности, но семья утверждает, что ни один иракский адвокат не возьмется за их дело.

66-летний Филип Хаззам, внук Эзры Лави, обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой урегулировать этот вопрос. В своем письме он заявил: «Франция вряд ли хочет занимать украденную собственность. Это для диктаторов и воров, управляющих разваливающимися государствами». Ответа семья не получила.

В итоге адвокаты семьи Жан-Пьер Миньяр и Имран Герми подали иск в 2024 году, утверждая, что дело аналогично требованиям потомков жертв Холокоста, которые имеют право на возмещение от французского правительства за собственность, украденную в нацистскую эпоху.

«Решение французского государства подчиниться антисемитским нормам иностранного государства является неконституционным, незаконным и нарушает международные конвенции», — говорится в жалобе.

Слушание по этому делу назначено на понедельник (19 января) в Париже.

В статье указывается, что, хотя Макрон позиционирует Францию как лидера в сфере реституции, на практике «французы медленно возвращают украденное имущество [в том числе в период колонизации], что вызывает резкую критику и недавно привело к внесению изменений в законодательство с целью ускорения этого процесса».

Все дело в том, подчеркивает NYT, что Франция жестко ограничивает критерии реституции. По мнению французских властей, иск семьи Лави, основанный на том, что одна страна выполняет нормы законодательства, пусть дискриминационного, явно выходит за рамки этой категории.

Лектор по праву искусства и культурного наследия Амстердамского университета Эвелин Кампфенс заявила, что французские меры по реституции технически не применяются к дому Лави, поскольку особняк находится за пределами Франции. Но поскольку это имущество имеет нематериальную ценность и хранит для семьи ценные воспоминания, то она в разговоре с изданием не исключила, что адвокаты, возможно, смогут провести аналогию с похищенным имуществом таким же образом, как это обычно бывает в традиционных делах о реституции.

Французский юрист по вопросам культурной собственности Анн-Софи Нардон считает, что иск имеет больше политический вес, чем юридический. «Думаю, цель — сначала сделать дело публичным и заставить правительство говорить и вступить в переговоры», — сказала она.

NYT отмечает, что иск семьи Лави ставит правительство Макрона в неловкое положение, так как оно опирается в своей защите на «дискриминационные» иракские законы, согласно которым проживавшие в Ираке евреи были лишены собственности с 1950-х годов.

Газета напоминает, что Макрон ранее обещал бороться с антисемитизмом. Кампфенс в разговоре с NYT уточнила, что Париж, оспаривая право семьи Лави на получение денег, наносит ущерб своей репутации: «Это моральная претензия, и это неловко для французского правительства».