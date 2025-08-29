Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ министра обороны Андрея Белоусова, который зачитали на сборе театральной труппы.

Помимо Безрукова, этой награды также удостоена актриса МГТ, заслуженная артистка России Галина Бокашевская. Безруков и Бокашевская были награждены за свою работу с военными, проходящими службу в зоне специальной военной операции, и их родственниками.

Министерство обороны учредило медаль «За укрепление боевого содружества» в 1995 году. Награда вручается военным и гражданскому персоналу Вооруженных сил России за заслуги, проявленные в сфере международного военного и военно-технического сотрудничества, а также россиянам и иностранцам, которые помогли в реализации задач, стоящих перед российской армией.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Безрукова Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за его «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2023 году Сергей Безруков отметил 50-летие. Как киноактер он дебютировал в 1990 году в эпизодической роли в фильме «Похороны Сталина». С начала артист 1990-х выступал в составе труппы Московского театра-студии под управлением Олега Табакова.

Широкую популярность Безрукову принесла роль Саши Белого в сериале «Бригада» в 2002 году. Позднее он сыграл милиционера Павла Кравцова в сериале «Участок», а также роли Сергея Есенина, Владимира Высоцкого и Александра Пушкина.

В 1996 году актер стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации. В 2001 году он был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», в 2008 году — «Народный артист Российской Федерации. В 2018 году Безруков был награжден Орденом Дружбы.

В 2014 году Безруков занял позицию художественного руководителя Московского губернского театра. В 2016 году он возглавил «Кинокомпанию Сергея Безрукова». С 2022 года актер преподает во Всероссийском государственном университете кинематографии им. Герасимова.

Галине Бокашевской 58 лет. Она начала свою творческую карьеру в Молодежном театре на Фонтанке, затем работала в театрах «Комедианты» и «Приют комедианта». С 2013 года служит в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова, где играет в спектаклях «Нашла коса на камень», «Свадьба Кречинского» и других.

В кино дебютировала еще в детстве, в пять лет, снявшись в фильме «Расскажи мне о себе». Широкая известность пришла к ней после главной роли в картине «Тоталитарный роман», за которую она получила награды на кинофестивалях «Киношок» и «Стожары». Также снималась в популярных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

В 2006 году удостоена звания заслуженной артистки России. Лауреат премий «Кумир» и «Петербуржец года», награждена почетным знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства».