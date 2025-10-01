1 октября правительство США приостановило работу из-за глубокого партийного раскола в Вашингтоне. Конгрессмены не смогли согласовать бюджет на новый финансовый год, поскольку демократы потребовали от республиканцев пойти на уступки в сфере здравоохранения, от чего те отказались. В англоязычных СМИ допускают, что демократам важно одержать политическую победу в преддверии промежуточных выборов 2026 года, в то время как Дональд Трамп может воспользоваться шатдауном, чтобы провести массовое увольнение федеральных сотрудников. Подробнее — в подборке RTVI.

The New York Times:

Правительство прекратило работу в среду утром в 00:01 на фоне острого конфликта по вопросу расходов между президентом Трампом и демократами в Конгрессе, что приведет к перебоям в работе федеральных служб и отправке многих федеральных служащих в неоплачиваемый отпуск.

USA Today:

Это уже 15-я приостановка работы правительства с 1981 года. Конца ей не видно, поскольку законодатели-демократы требуют изменений в политике здравоохранения, которые Трамп и республиканцы отказываются рассматривать.

Reuters:

Демократы находятся под давлением своих разочарованных сторонников, требующих от них добиться редкой победы перед промежуточными выборами 2026 года, которые определят контроль над Конгрессом на последние два года президентства Трампа.

Продвижение инициатив в сфере здравоохранения дало им возможность объединиться вокруг вопроса, который находит отклик у избирателей.

The Atlantic:

В течение первых восьми месяцев своего второго президентства Дональд Трамп пытался любыми способами сократить штат федеральных служащих. <…> На этой неделе Трамп может предпринять свой самый смелый шаг: использовать приостановку работы правительства для проведения массовых увольнений.

Fox News:

Предыдущие шатдауны были скорее политическим спектаклем, чем экономическим шоком, после чего рынки и рабочие места быстро восстанавливались.

Однако на этот раз предупреждение президента Дональда Трампа о том, что некоторые отправленные в неоплачиваемый отпуск работники могут не вернуться на свои рабочие места, повышает ставки, превращая рутинный сбой в угрозу для и без того хрупкого рынка труда.

Если Трамп воплотит эту угрозу в жизнь, то почти наверняка она будет немедленно оспорена в суде. Но если она останется в силе, то приостановка работы правительства, которую обычно воспринимают как межпартийное балансирование на грани, а не как финансовую дестабилизацию, может привести к долгосрочным экономическим последствиям.

CNN:

Сенатор Шелдон Уайтхаус (от Демократической партии — прим. RTVI) ответил на вопрос CNN, беспокоит ли его то, что Белый дом может нанести непоправимый ущерб правительству: «Конечно, кто бы не беспокоился? У нас у власти безумец».

NBC News:

Это первый правительственный шатдаун с 2018 года, во время первого срока Трампа, который был самым продолжительным за всю историю (34 дня), продлившись до начала 2019 года. Четкого пути к разрешению ситуации нет, поскольку обе стороны принципиально расходятся во мнениях о том, как выйти из тупика.

Politico:

Лидеры республиканцев и демократов заняли оборонительную позицию после зашедших в тупик переговоров о финансировании, что может привести к длительной остановке работы правительства.