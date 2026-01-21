Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил поручил руководителю управления СК по Республике Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 14-летней девочки в Инте. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

О пропаже школьницы 2011 года рождения, которая не вернулась домой из школы 19 января, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», пишет агентство «БНК». Сотрудники МВД обследовали территорию и опросили вероятных свидетелей и одноклассников девочки, а также проверили камеры видеонаблюдения, расположенные на пути ее следования.

20 января СК сообщил о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении смерти (ч. 1 ст. 105 УК). По версии следствия, причастным к преступлению мог быть мужчина 1988 года рождения, у которого был продолжительный конфликт с семьей погибшей. Тело школьницы с телесными повреждениями обнаружили во время следственно-оперативных и поисковых мероприятий в нежилой квартире подъезда, где проживали ее родственники, в том числе подозреваемый, которого задержали.

Глава Инты Григорий Николаев выразил соболезнования в связи с произошедшим на своей странице в социальный сети «ВКонтакте». Он назвал произошедшее «безумной трагедией» для города.

Республиканская прокуратура взяла ход расследования на контроль. Представитель ведомства примет участие в судебном заседании, на котором будет избрана мера пресечения в отношении задержанного.