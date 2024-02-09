Волки-мутанты, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, обладают иммунитетом к раку. Как пишет издание New York Post, к такому выводу пришли исследователи из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей ядерной аварией в мире. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ; из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все население — более 115 тыс. человек.

Спустя почти 38 лет после катастрофы диким животным удалось адаптироваться к жизни в условиях высокого уровня радиации, пишет NYPost. В частности, к высокой радиации приспособились волки.

Кара Лав, биолог-эволюционист и экотоксиколог из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете, в 2014 году вместе с коллегами отправилась в Чернобыльскую зону отчуждения, там они надели на диких волков GPS-ошейники, оснащенные дозиметрами радиации. Исследователи также взяли у животных образцы крови.

По словам Лав, специальные ошейники позволяют в режиме реального времени получать информацию о том, где находятся волки и какому уровню радиации они подвергаются.

В результате было установлено, что волки ежедневно подвергаются воздействию 11,28 миллибэр радиации — этот показатель более чем в шесть раз превышает безопасный для человека предел.

Исследователи обнаружили, что иммунная система чернобыльских волков отличается от иммунитета обычных волков — аналогично иммунной системе больных раком, проходящих лучевую терапию.

Подчеркивается, что Лав удалось точно определить конкретные области генома волка, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску развития рака.

Исследование может стать ключом к изучению того, как генные мутации у людей могут увеличить шансы на выживание при раке, отмечает NYPost.

В настоящее время работа Лав застопорилась, поскольку она и ее коллеги не смогли вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения — сначала из-за пандемии коронавируса, а теперь из-за вооруженного конфликта России и Украины, говорится в материале издания.