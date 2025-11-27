Тем, кто хочет сэкономить на поездках в метро с учетом подорожания проезда в общественном транспорте, лучше всего купить многопоездочные билеты на 30, 90 или 365 дней. Об этом RTVI сообщил транспортный аналитик Павел Яблоков. Если человек нечасто пользуется подземкой, то ему лучше всего оформить безлимитные билеты на сутки или трое суток либо воспользоваться биометрией, посоветовал эксперт.

Со 2 января 2026 года в Москве подорожает проезд в общественном транспорте. Разовая поездка по карте «Тройка» вырастет до 75 рублей, по биометрии — до 71 рубля, билет «90 минут» — до 112 рублей, в пригороде — до 102 рублей. При оплате банковской картой — до 83 рублей в центре и до 110 рублей в пригороде. Абонементы «Единый» также станут дороже: на 30 дней — 3460 рублей (вместо 3160), на 90 дней — 8450 (было 7650), на год — 24 900 рублей (вместо 22 650). Самым выгодным способом оплаты останется биометрия — она на 12 рублей дешевле банковской карты.

Яблоков в беседе с RTVI отметил, что в данном случае нужно исходить из того, насколько часто человек пользуется общественным транспортом.

«Если он, условно говоря, ездит по рабочей пятидневке, да еще и на нескольких видах транспорта туда-обратно, то ничего лучше и выгоднее, чем многопоездочные билеты на 30, 90, 365 дней, не будет. Естественно, чем на больший срок покупаешь, тем меньше стоимость каждого дня и каждой поездки в этот день. Другой вопрос — кто готов вложиться сразу на весь год вперед, а кто только на ближайший месяц. У всех по-разному», — сказал эксперт.

Если говорить о людях, которые редко куда-то ездят, то в этом случае, продолжил собеседник RTVI, нужно разобраться, насколько активно они будут перемещаться в течение дня.

«Бывают люди, которые ездят редко, но если уж начинают ездить, то в день у них бывает много поездок. Тут опять-таки есть безлимитные многопоездочные билеты на сутки, на трое суток. Если поездки крайне нерегулярные, но, тем не менее, иногда надо пользоваться транспортом, то самая дешевая оплата разовых поездок, которая сейчас доступна в метро, это биометрия», — сообщил Яблоков.

Эксперт подчеркнул, что в городах с метро выгоднее покупать безлимитный проездной на месяц или больше, если речь идет о частых поездках. Сэкономить при помощи биометрии пока получится только в столице, отметил он.

«Биометрия, насколько знаю, так как в Москве, в других городах не распространена, там еще только пилотные проекты реализуются. То есть где-то она есть, где-то ее нет», — резюмировал Яблоков.