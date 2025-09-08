Генпрокуратура подала антикоррупционный иск против бывшего заместителя главы Минэнерго России Станислава Светлицкого, требуя вернуть акции «Ростовводоканала» государству, пишет «Коммерсантъ». По данным надзорного ведомства, чиновник при содействии экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева незаконно приватизировал компанию, а также вывел за границу десятки миллионов рублей.

По версии Генпрокуратуры, Светлицкий и Чернышев злоупотребили полномочиями при распоряжении имуществом МУП «Водоканал», рыночная стоимость которого превышала 4,6 млрд рублей.

Используя служебное положение в Ростехнадзоре, Светлицкий получил информацию о водообеспечивающих предприятиях страны и их доходах, а в 2004—2006 годах решил получить контроль над крупнейшим водоканалом Южного федерального округа, отмечается в статье.

По данным прокуратуры, для реализации этой схемы Светлицкий привлек Чернышева, который преобразовал МУП в акционерное общество, а затем инициировал его приватизацию вопреки законодательному запрету на отчуждение объектов коммунальной инфраструктуры.

В последующем конкурсе на приватизацию водоканала приняли участие две компании, принадлежащие Светлицкому: АО «Евразийский» и ООО «НК Лизинг». Победу одержала первая из них. По данным Федеральной антимонопольной службы России, участники тендера якобы заключили антиконкурентное соглашение для обеспечения победы АО «Евразийский».

По данным Генпрокуратуры, Светлицкий не вкладывал средства в развитие и модернизацию коммунальных сетей, зато «использовал организацию для личного обогащения». В 2006—2025 годах на реконструкцию и водопровода с очистными сооружениями «Ростовводоканалу» было выделено 22,4 млрд рублей, пишет газета.

«При этом по целевому назначению федеральные средства Станислав Светлицкий не использовал, программу по модернизации оборудования и строительству новых гидротехнических сооружений не выполнял. Часть из данной суммы в размере 476 млн рублей он, по данным надзора, вложил в капитализацию своего бизнеса в Краснодарском крае, а также потратил на приобретение элитной недвижимости на территории Москвы и Московской области», — уточняет «Ъ».

Речь идет о четырех домах и трех квартирах общей площадью 2,5 тыс. кв. м, пяти земельных участков площадью 2 га и двух коммерческих помещения (313 кв. м).

«Другую часть — 47,2 млн рублей — он вывел на банковские счета в Швейцарии и Республике Кипр, резидентом которых является. Данные действия ответчика Генпрокуратура считает легализацией», — пишет издание.

В иске надзорный орган потребовал, чтобы суд арестовал активы Светлицкого (в том числе АО «Евразийский») и Чернышева, а акции «Ростовводоканала» вернул государству.

Светлицкий был задержан в 2016 году по обвинению в выводе средств вкладчиков банка «Народный кредит», владельцем которого он являлся. Клиентами банка были региональные водоканалы Юга России. Лицензия у «Народного кредита» была отозвана осенью 2014 года.

В октябре 2020 года ростовский Пролетарский районный суд признал Светлицкого виновным по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой. Согласно материалам дела, бывший заместитель главы Минэнерго, действуя в сговоре с сообщниками, перевел на счета подконтрольных ему компаний 1,12 млрд рублей, предназначенных для строительства очистного завода в Ростове-на-Дону.

Также его вместе с другими фигурантами дела обвинили также в хищении 6,6 млрд рублей, которые были взяты в кредит у банка и переводились на счета связанных юрлиц. В общей сложности Светлицкий получил 12 лет лишения свободы и был оштрафован на 1 млн рублей.