Власти Москвы запускают масштабную программу партнерства для предпринимателей. Участие в городских проектах позволит бизнесу выйти на новые охваты, использовать готовую инфраструктуру города и привлечь тысячи новых клиентов.

Правительство Москвы приглашает представителей бизнеса присоединиться к проекту «Лето в Москве». В этом сезоне город предлагает беспрецедентные условия для продвижения: от брендирования парковых зон до организации собственных масштабных фестивалей на главных площадках столицы.

Участие в сезонных проектах Москвы — это возможность для компаний заявить о себе в местах с самым высоким пешеходным трафиком, пишет mos.ru. Предпринимателям предоставляется доступ к готовой инфраструктуре: паркам, бульварам и пешеходным зонам во всех округах города.

Основные форматы партнерства охватывают широкий спектр инструментов: от классического спонсорства с получением эксклюзивных статусов и размещением логотипов на медиаэкранах или униформе персонала до масштабных инфраструктурных решений. Компании могут устанавливать собственные павильоны, арт-объекты и обустраивать зоны отдыха с лавочками и спортивными площадками. Кроме того, доступен событийный маркетинг, позволяющий интегрировать бренд в программу через проведение промоакций, мастер-классов, концертов и соревнований.