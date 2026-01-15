Бизнесмен Виктор Батурин освободился из колонии после отбытия срока наказания, назначенного ему по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Шабанов.

Батурин, занимавший с 1999 по 2005 год пост вице-президента строительной компании «Интеко», был арестован летом 2021 года. В ноябре 2023 года суд вынес обвинительный приговор, признав его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств. В результате ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело было связано с многолетним спором о праве собственности на акции «Интеко», который возник после ухода Батурина из компании. Бизнесмен утверждал, что его сестра, Елена Батурина (основательница «Интеко» и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова), обязалась выплатить ему компенсацию в 13,8 млрд рублей за проданные ей акции.

Представители Елены Батуриной в суде оспаривали подлинность документа, на котором основывались эти требования. Виктор Батурин свою вину не признал, и его апелляция на приговор была отклонена.

Для Виктора Батурина это уже не первая судимость. В 2011 году он получил условный срок по делу о мошенничестве с недвижимостью, а в 2013 году был приговорен к реальному лишению свободы за изготовление поддельных ценных бумаг, но освобожден условно-досрочно в 2016 году, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.