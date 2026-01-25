В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массового отключения электричества после обрушения опор линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил 25 января губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, такое решение принято в связи с «затяжным характером аварии». Глава Мурманской области уточнил, что специалисты «Россетей» работают круглосуточно, но восстановить линии электроснабжения пока не удалось. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и «крайне сложным» рельефом местности, включая крутые подъемы.

По словам Чибиса, повседневная жизнь населения после введения ЧС не изменится. Такие меры необходимы для того, чтобы привлечь дополнительную технику и материалы частных компаний, пояснил губернатор.

Чибис уточнил, что новые металлические опоры ЛЭП уже доставлены в регион, но нужно дождаться подходящей погоды, чтобы вертолетом доставить их к местам их установки. Он отметил, что энергетикам приходится работать в сложных условиях.

«Погода в тундре значительно отличается от той, что мы видим из окон: сильный мороз, ветер, туман и мощное обледенение опор и линий ЛЭП», — написал губернатор.

Часть районов третий день без света

Часть жителей Мурманска и Североморска третий день сталкиваются с перебоями в работе электричества. Мурманская администрация предупредила, что в Ленинском районе не будет света с 10:00 мск 25 января. Когда электричество включат снова, власти не уточнили. Местные жители рассказали телеграм-каналу «Мурманск сейчас», что в некоторых домах нет электричества с самого утра.

В разговоре с «Осторожно, новости» жители Ленинского района сообщили, что свет в некоторых домах давали ночью на несколько часов, хотя больше всего электричество нужно днем.

«Зачем давать свет в 2 часа ночи, когда все спят? Холодильнику дать подмерзнуть? Даже поесть не приготовить. Электричество нужно днем. Как быть студентам, которые сдают работы в электронном виде? Причем на соседних улицах, где свет есть, зачем-то горят уличные гирлянды», — пожаловались горожане.

В некоторых домах на фоне аварии прорвало трубы, в результате у людей нет не только света, но и воды. Также мурманчане жалуются, что добраться до пунктов обогрева могут не все, поскольку улицы плохо почищены от снега.

Некоторые учебные заведения Мурманска с 26 января перейдут на дистанционное обучение. Об этом объявили Мурманский индустриальный колледж, Мурманский технологический колледж сервиса (МТКС) и Мурманский педагогический колледж.

В городе работают полевые кухни. В магазинах, учреждениях культуры и образования можно разогреть пищу, набрать питьевую воду, зарядить гаджеты.

Рухнувшие опоры ЛЭП стояли более 40 лет

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) из-за отключения света в Мурманской области. Как выяснило ведомство, из пяти рухнувших опор ЛЭП две работали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. При этом срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет они должны проходить техническое освидетельствование.

По данным следствия, опоры ЛЭП обрушились 23 января в период с 4 утра до 15:00 примерно в 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3. На местах аварий изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования.

«В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено», — отметили в СК.

Следователи допросили директора регионального филиала «Россетей» и других сотрудников организации. Изъяты технические документы об обслуживании и содержании ЛЭП и об ответственных за их безопасную эксплуатацию.

В числе прочего сотрудники СК проверят «адекватность и соразмерность мер» по содержанию электросетей и их своевременной очистке от «гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации».

Прокуратура Мурманской области и Ростехнадзор проверят соблюдение законодательства об электроснабжении и соблюдение прав граждан при предоставлении им соответствующей коммунальной услуги.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принятых сетевыми организациями при подготовке объектов энергетического комплекса к прохождению зимнего максимума нагрузок, достаточности сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций и соблюдению нормативных сроков их устранения», — заявили в надзорном ведомстве.

«Экстраординарное событие»

В компании «Россети» одновременное повреждение сразу нескольких опор назвали «экстраординарным событием». Причиной аварии, по данным организации, стали сверхнормативные нагрузки на ЛЭП из-за налипания мокрого снега и сильный порывистый ветер до 25 м/с, который зафиксировали на территориях, где расположены опоры.

В мурманском филиале «Россетей» заявили, что организация ежегодно проводит ремонт на ЛЭП в соответствии с утвержденными объемами и нормативными сроками. В 2025 году были выполнены все необходимые технические мероприятия, в том числе при подготовке к отопительному сезону, и получен паспорт готовности, сообщили в компании.

Для восстановления электроснабжения задействуются опоры и другое оборудование из аварийного запаса как Мурманской области, так и соседних регионов, рассказали в «Россетях». Новые опоры для замены в частности доставляют из Ленинградской области и Карелии.

Днем 25 января в филиале «Россети Северо-Запад» отчитались, что специалисты собрали одну опору ЛЭП и продолжают монтаж второй. Материалы к месту работ перевозят на вездеходах и вертолете.

«К ЛЭП по тундре пробирались несколько часов. Тяжелые детали затаскиваем экскаватором, а на самых сложных участках — практически вручную. Даже на вездеходе по тундре быстро не проехать», — пояснили в компании.



