В Москве возбудили уголовное дело против блогера Лизы Миллер (настоящее имя Елизавета Баюта), которая находится за пределами России, сообщил Следственный комитет. Ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), за что ей грозит до семи лет лишения свободы.

Речь идет о сумме более 130 млн рублей, которые, как считает следствие, Миллер присвоила, уклоняясь от уплаты налогов в 2020-2022 годах.

«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций», — говорится в сообщении.

Московские следователи сейчас изучают данные об этих финансовых операциях и проверяют блогера на причастность к другим экономическим преступлениям.

Поскольку Миллер находится за границей, ей в ближайшее время предъявят обвинение заочно, а также ее планируют объявит в розыск, заключили в СК.

Как пишет канал «Осторожно, новости», Миллер живет в Дубае, но ведет бизнес в России, развивая сеть салонов лазерной эпиляции.

Mash утверждает, что женщина легализовала деньги через покупку двух люксовых кроссоверов Rolls-Royce Cullinan и выдачу займов различным организациям. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что, предварительно, часть денег она могла отмыть через покупку как минимум одного такого автомобиля. Его цена в Москве, согласно «Авто.ру», варьируется в диапазоне от 26 млн до 70 млн рублей.

Также, по сведениям Mash, в 2020-2021 годах Миллер ради ухода от налогов дробила бизнес, открывая все новые фирмы, как только доходы превышали допустимый лимит в рамках льготного налогообложения. Как говорится в публикации, за Миллер якобы числится 210 млн рублей задолженности государству — около 140 млн неуплаченных налогов на доходы и еще почти 70 млн НДС.

Лиза Миллер и ее муж Артемий продают различные онлайн-курсы, обещая, что научат зарабатывать деньги в соцсетях и наращивать доходы. Оба являются блогерами-миллионщиками.