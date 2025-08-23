Силовики задержали блогера Арсена Маркаряна — его обвиняют в оскорблении в интернете памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК; до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии СК, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов ролик, который содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. Ведомство отмечает, что блогер знал о популярности этой платформы.

Правоохранители задержали Маркаряна на территории Московского региона, указывает СК. По данным телеграм-канала Mash, он был задержан в районе подмосковной Кубинке. Предварительно, блогер пытался уехать в Беларусь, утверждает канал.

Такие же данные приводит «112». По версии телеграм-канала, Маркарян находился в России около месяца. 23 августа его машину остановили на трассе, после чего увезли на допрос в Следственный комитет. «Количество обвинений в отношении него почти наверняка вырастет», — пишет «112».

РЕН ТВ уточнил, что Маркаряна якобы планируют проверить на причастность и к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в Сети.

В январе прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») из-за опубликованного на ютубе интервью с Маркаряном. По утверждению ведомства, блогер «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», публично призывал к осуществлению террористической деятельности в России с использованием БПЛА.

Весной, по данным РЕН ТВ, против Маркаряна было возбуждено уголовное дело. Тогда же его объявили в розыск. Днем 23 августа о возбуждении дела против блогера также сообщили РИА Новости и РЕН ТВ.

Арсен Маркарян начал блогерскую карьеру в 2014 году. Широкую популярность он получил из-за заявлений о превосходстве мужчин над женщинами. По словам журналистов, основным источником дохода Маркаряна является подписка пользователей на его закрытый телеграм-канал, который блогер завел в 2022 году.