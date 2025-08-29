Минюст России 29 августа пополнил реестр иноагентов, внеся туда шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В него вошли:

— блогер и публицист Анатолий Несмиян;

— юрист Борис Кузнецов;

— активист Юрий Бобров;

— активистка Ирия Везикко;

— журналистка Олеся Кривцова;

— журналист Евгений Кротенко.

В прошлую пятницу, 22 августа, Минюст признал иноагентами политолога Сергея Маркова*, активистку Раджану Дугарову*, протоиерея Андрея Кордочкина*, блогера Дмитрия Нюберга*, проекты «Алиф ТВ»* и Tamizdatproject.org*.

Марков* в комментарии для RTVI сообщил, что узнал о своем включении в реестр иноагентов из новостей. По его словам, официальных уведомлений от властей на этот счет он не получал.

Вместе с тем политолог заявил, что общественности прекрасно известно: он не является иностранным агентом и не представляет интересы каких-либо зарубежных структур.

Марков* утверждает, что на него оказывают давление некие «люди и структуры», которые его не любят. Политолог также пригрозил, что все, кто его «атакует», в итоге будут объявлены предателями или уволены за коррупцию, как это якобы происходило и раньше.

В России законодательство позволяет признать иностранным агентом как физическое лицо (вне зависимости от гражданства), так и любую организацию — российскую или иностранную, включая структуры без образования юридического лица.

Ранее для учета таких субъектов существовало четыре отдельных реестра, но в 2022 году был принят закон, объединивший их в единый перечень. Первая публикация сводного списка 1 декабря 2022 года содержала 493 позиции.

Также был создан закрытый реестр лиц, связанных с иностранными агентами. Согласно регламенту Минюста, в него попадают действующие и бывшие сотрудники организаций-иноагентов, а также лица, чья политическая деятельность финансируется из соответствующих источников (в том числе через посредников). Хотя этот список не публикуется, любой гражданин имеет право обратиться в Минюст с запросом о наличии в нем информации на свой счет.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов