Минюст России 22 августа дополнил реестр иноагентов. Как следует из информации на сайте ведомства, в список, в частности, включен политолог, бывший советник Кремля Сергей Марков.

В беседе с RTVI он рассказал, что знает о внесении себя в реестр только из СМИ. Марков заверил, что «никаких контактов с властями» у него по этому поводу не было. Политолог также отметил, что «всем по факту хорошо известно», что он никакой не иноагент и не защищает «никакие другие структуры».

«Поэтому я надеюсь, что это просто какая-то дезинформация. Если вдруг окажется, что такое решение кем-то принято, это значит, что… это ошибка? Это не ошибка, это просто коррупционное деяние какое-то. Кто-то под влиянием каких-то коррупционных структур», — заявил Марков.

Он добавил, что есть «люди и структуры», которые его не любят. Вместе с тем он заверил, что «те, кто его атакует, будут либо заявлены как предатели, либо уволены за коррупцию».

«Потому что, все пока, кто против меня каким-то образом воевал, все прошли этот путь», — заключил он.

В середине июля Марков посетил Азербайджан, где принял участие в Шушинском глобальном медиафоруме, перед этим дав интервью местным журналистам. В беседе с представителями прессы он, в частности, назвал главу республики Ильхама Алиева «блестящим интеллектуалом» и одним из «наиболее опытных лидеров современного мира», у которого «многие другие лидеры хотели бы поучиться». Политолог также добавил, что азербайджанский президент представляет «страну-победителя», которая «победила вчистую», полностью восстановив контроль над Нагорным Карабахом и «освободив» его территорию. Эти высказывания, прозвучавшие на фоне обострившихся в последнее время отношений между Москвой и Баку, возмутили российских военных блогеров. Некоторые из них потребовали признать политолога иноагентом. Марков в ответ заявил в беседе с RTVI, что расценивает как клевету нападки в свой адрес.

Кроме того, в перечень иноагентов вошли:

активистка Раджана Дугарова,

протоиерей Андрей Кордочкин,

блогер Дмитрий Нюберг,

проект «Алиф ТВ»,

проект Tamizdatproject.org.

Вместе с тем из списка в связи с ликвидацией исключен фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга».

В прошлую пятницу, 15 августа, в реестр иноагентов внесли двух журналистов Марка Кротова* и Игоря Рудникова*, а также писателя и публициста Марка Солонина*, экс-священника РПЦ Иоанна Курмоярова* и сыктывкарское объединение «Револьт-центр»*, позиционирующее себя как независимое культурное пространство.

Статус иностранного агента в России может быть присвоен физическому лицу независимо от его гражданства, любой российской или зарубежной организации (включая юридические лица и структуры без образования юридического лица).

Ранее в России велись четыре отдельных реестра для различных категорий иноагентов (НКО, СМИ, физических лиц и незарегистрированных объединений). В 2022 году был принят закон, унифицировавший эти списки в единый перечень, который впервые опубликовали 1 декабря 2022 года с 493 позициями.

Этим же законом был учрежден непубличный реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами. Согласно приказу Минюста, в него включаются действующие и бывшие сотрудники организаций-иноагентов, а также лица, чья политическая деятельность финансируется иноагентами (в том числе через третьих лиц). Хотя список закрыт, любой человек вправе направить в Минюст запрос о наличии сведений о себе.

Лица, включенные в реестр иностранных агентов, в России ограничены в ряде прав. Им, в частности, запрещено:

Занимать должности в органах публичной власти и избираться на публичные должности.

Заниматься педагогической деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также преподавать в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Получать средства государственной поддержки.

Входить в состав комиссий, действующих при органах власти.

Быть организаторами или спонсорами публичных мероприятий.

Производить контент для детской аудитории; вся их продукция подлежит маркировке «18+».

Проходить службу в Вооруженных силах по контракту.

Участвовать в работе государственной или общественной экологической экспертизы.

Кроме того, в 2025 году Госдумой был одобрен законопроект, который вводит полный запрет на ведение иноагентами просветительской деятельности, включая организацию и проведение семинаров, лекций и мастер-классов.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов