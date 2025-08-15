Минюст России в пятницу пополнил реестр иноагентов, добавив туда двух журналистов Марка Кротова* и Игоря Рудникова*, а также писателя и публициста Марка Солонина*, экс-священника РПЦ Иоанна Курмоярова* и сыктывкарское объединение «Револьт-центр»*, позиционирующее себя как независимое культурное пространство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трое из четырех россиян, признанных иноагентами, живут за границей (речь, как уточняет Минюст, идет о Курмоярове*, Рудникове* и Солонине*). По данным ведомства, все четверо распространяли материалы других иноагентов, критиковали военную операцию на Украине, распространяли ложные сведения о российских вооруженных силах, создавая их негативный образ, а также о политике российского правительства.

Экс-священника Курмоярова* также обвинили в распространении фейков о Русской православной церкви.

«Револьт-центр»*, по версии Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и об избирательной системе России. Ведомство также считает, что объединение взаимодействует с иностранными организациями и иноагентами, а также участвует в распространении их материалов.

В «Револьт-центре»* в Сыктывкаре в июле прошли обыски, одновременно силовики пришли к региональным журналистам, правозащитникам и сотрудникам центра в нескольких регионах. Против сооснователя и управляющего центром Павла Андреева возбуждено дело о госизмене.

Одновременно из реестра исключили ООО «Философия ненасилия», которое Минюст объявил иноагентом в январе 2023 года. Как поясняется в релизе, организацию удалили из реестра в связи с ее ликвидацией.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов