Блогера Илью Варламова* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова* в список террористов и экстремистов. Это следует из обновленного перечня на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что суд заочно вынес приговор Варламову* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и распространении недостоверных сведений о российских Вооруженных силах.

Блогера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 99 млн рублей. Помимо этого, Варламова* на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публикацией данных в сети и администрированием сайтов и каналов.

Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания блогера, объявленного в международный розыск.

В рамках дела в отношении Варламова*, которое было возбуждено в ноябре 2024 года, ему изначально вменялось только уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В столичной прокуратуре мотивировали уголовное преследование блогера тем, что ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако он продолжал публикацию сообщений без указания своего статуса.

О том, что Варламов* также обвиняется в распространении недостоверной информации о российских Вооруженных силах стало известно в июле. По данным российских правоохранительных органов, причиной стали его публикации от 23 ноября 2023 года, посвященные ударам по Одессе и Кривому Рогу.

Минюст внес Варламова* в список лиц, признанных иностранными агентами, в марте 2023 года. Ведомство назвало причиной этого шага распространение им недостоверной информации о решениях и политике органов публичной власти и получение поддержки из зарубежных источников.